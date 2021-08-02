تراند الفن: «الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الخميس المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم الخميس المقبل على عدة مناطق.

وتوقعت “الأرصاد” هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى جريان السيول خاصة في جازان.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة خاصة المرتفعات منها وجدة حتى يوم الخميس القادم، حيث تتأثر برياح مثيرة للغبار والأتربة، كما تتأثر حائل والمدينة المنورة.

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