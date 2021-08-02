تراند الفن: ارتفاع أسعار بعض فئات “نيسان جوك” الجديدة بمصر في أغسطس 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أقرت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة نيسان اليابانية في مصر، زيادة بأسعار عدد من فئات السيارة “نيسان جوك” كروس أوفر المدمجة موديل 2021 خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، تراوحت نسب الزيادة المقررة بأسعار نيسان جوك الجديدة بين 6.000 وحتى 9.000 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة Accenta القياسية من جوك دون زيادة، حيث يبلغ سعرها الرسمي في أغسطس 357.500 جنيه، فيما ارتفع سعر الفئة Tekna الثانية إلى 387.500 جنيه مقارنة بـ381.500 جنيه.

أما الفئة Tekna Perso الأعلى تجهيزًا، حصلت على القدر الأعلى من الزيادة حيث أصبح سعرها الجديد 397.500 جنيه، ذلك بعد أن كانت تباع في يوليو الماضي بـ388.500 جنيه.

جوك تقدم في مصر بمحرك تربو 3 سلندر DIG-T سعة 1000سي سي بقوة 117 حصان، مع عزم أقصي 180 نيوتن. متر عند 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من ٧سرعات، وتوفر جوك ثلاثة أوضاع للقيادة من بينها الرياضية والاقتصادية.

ويمتلك الجيل الثاني من جوك عجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة، وشاشة ترفيهية قياس 10 بوصة تعمل باللمس تتصل بـ 8 مكبرات للصوت بنظام BOSE، وتقدم بشاشة معلومات قياس 7 بوصة.

أما وسائل الأمان بالجيل الجديد من جوك يتمثل في خاصية قياس ضغط الإطارات، مع أنظمة فرامل ABS-EBD-VDC بالإضافة إلى 6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية.