تراند الفن: غدًا.. مصر للطيران تسير 69 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلاتها إلى 69 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 8 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٥٢ رحلة دولية إلى (بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارنكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل)، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.