تراند الفن: إصابة الفنان أحمد فتحي بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: أصيب الفنان أحمد فتحي، بفيروس كورونا منذ أيام، ويخضع حالياً للعزل المنزلي . وقد منعته إصابته بفيروس كورونا من استكمال تصوير مسلسله الأخير “عودة الأب الضال”، الذي يظهر به كضيف شرف. ويحضر فتحي حاليا للجزء الثالث من مسلسل “اللعبة”، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من هشام ماجد، وشيكو، وسامي مغاوري، ومي كساب، ومن تأليف فادي أبو السعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني. وكانت أخر أعمال أحمد فتحي فيلمي “ديدو” بطولة كريم فهمي، و”أحمد نوتردام” بطولة رامز جلال.

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