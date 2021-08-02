تراند الفن: إيداع طالب متهم بذبح صديقه في منشأة ناصر دار رعاية 15 يومًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- محمود سعيد:
قررت محكمة الطفل تجديد إيداع طالب ذبح صديقه في منشأة ناصر 15 يومًا بأحد دور الرعاية.
وتبين من التحقيقات أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم 16 عامًا وصديقه “ه. ع” 15 عاما تطورت إلى مشاجرة يوم الواقعة.
وأضافت أن المتهم نما إلى علمه من صديق مشترك قيام المجني عليه “بشتمه في غيبته”، وحين التقى الأخير عاتبه على ذلك، فأنكر ذلك.
واستشاط المتهم غضبا من صديقه فاستل مطواة أخفاها بين ملابسه، وأصابه بجرح ذبحي بالرقبة تسبب في وفاته ثم فر هاربا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
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