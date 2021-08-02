تراند الفن: لبنان: توقيف متورط في إطلاق النار بجنوب بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:09 مساءً - بيروت – (د ب أ):

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني اليوم الاثنين أحد المتورطين في إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد في منطقة خلدة جنوب بيروت أثناء تشييع جنازة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني بأن دورية من مديرية المخابرات داهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت أحد المتورطين في إطلاق النار الذي وقع أمس باتجاه موكب التشييع.

وبوشر التحقيق مع الموقوف، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص. وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.

وكان قُتل عدد من الأشخاص وجرح آخرون في منطقة خلدة جنوب بيروت أمس الأحد أثناء تشييع المواطن علي شبلي، الذي قُتل السبت على خلفية قضية ثأر، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.

وسارعت وحدات الجيش إلى الانتشار في المنطقة، ما أدى إلى استعادة الهدوء.