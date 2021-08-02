تراند الفن: الداخلية: ضبط 105 أسلحة نارية و149 قضية مخدرات وتنفيذ 68970 حكمًا قضائيًا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 105 قطع سلاح ناري، و149 قضية مخدرات وتنفيذ 68970 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 105 قطع سلاح ناري، وتنفيذ 68970 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 149 قضية مخدرات بإجمالي 150 متهمًا.

وضبط 25 متهمًا هاربًا، وضبط 24 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 243 دراجة نارية مخالفة، وضبط 17826 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.