تراند الفن: “هو ملك الموت بيموت؟”.. مصطفى حسني يجيب بنص من القرآن

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال للداعية الإسلامي مصطفى حسني عبر أحد لقاءاته بالبث المباشر مع متابعيه، يقول فيه السائل: هو ملك الموت بيموت؟ ليجيب حسني عبر الفيديو قائلًا إنه قد وردت بعض الآثار في تفسير الآية: ” كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ”، و” كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ”، موضحًا أن ملك الموت سوف يموت يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يأمره بقبض روحه فلا يبقى في الأكوان إلا الله سبحانه وتعالى، “فما نعلمه هو أنه سيموت”.

وقد ذكر عدد من العلماء حقيقة موت الملائكة في أكثر من موضع، ومنهم نذكر الإمام المناوي وما ورد في كتابه “فيض القدير” عن حقيقة موت الملائكة، فقال: “وأما الملائكة فيموتون بالنص والإجماع، ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت”، وقد ذكر ابن تيمية في فتاويه ان الملائكة يموتون كذلك، فقال ردًا على سؤال: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ أن الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة، والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك، وقدرة الله عليه.

ومن أدلة موت الملائكة كذلك قوله تعالى: “وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ”، فأوضح الطبري أن صعق هنا بمعنى: مات، وأضاف في تفسيره “جامع البيان”: “والملائكة عليهم السلام من سكان السماوات؛ وبناء على ذلك فالآية تشملهم، فيموتون كما يموت الإنس والجن”.