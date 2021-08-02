تراند الفن: بغير الطريق التأديبي.. ما هي الجهة المختصة بالطعن على فصل الموظفين؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان.

بينها الإدراج على قوائم الإرهاب.. 4 حالات لفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي

ونصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

موافقة أعلى سلطة.. من يحق له إصدار قرار فصل موظفي الإخوان بعد تصديق السيسي؟

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

– الوزارات.

– المصالح الحكومية.

– وحدات الإدارة المحلية.

– الهيئات العامة.

– الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

– العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

– العاملون بشركات القطاع العام.

– العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

– الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.