تراند الفن: فوائد مهمة لتناول اللوز.. منها تقليل مستويات السكر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - كتبت نور جمال:

يحتوي اللوز على فيتامينات ومعادن وبروتين وألياف، ولذلك يقدم عددًا كبيراً من الفوائد الصحية، فبعض منه يحتوي على ثُمن احتياجات الشخص اليومية من البروتين.

ويمكن تناول اللوز الخام أو المحمص كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الأطباق الحلوة أو المالحة، وفي التقرير نكشف بعض الأسباب التي تجعل اللوز خيارًا صحيًا، كما ورد في موقع “medicalnewstoday”.

– خفض مستويات الكوليسترول:

لأنه غني بالدهون غير المشبعة، وهذا النوع لا يزيد من خطر البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول “الضار”.

ولاحظت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الدهون غير المشبعة تحسن حالة الكوليسترول في الدم لدى الشخص.

2- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

نظرت دراسة أجريت عام 2015 في استهلاك اللوز وخطر الإصابة بالسرطان.

وحدد العلماء خطرًا أقل مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بسرطان الثدي بين الأفراد الذين تناولوا كميات أكبر من الفول السوداني والجوز واللوز، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وخلصوا إلى أن “الفول السوداني والجوز واللوز يبدو أنها عامل وقائي لتطور سرطان الثدي”.

3- التخفيف من أمراض القلب:

قد يساعد اللوز مع المكسرات والبذور الأخرى في تحسين مستويات الدهون في الدم، وهذا يمكن أن يفيد صحة القلب.

في دراسة من عام 2014، وجد العلماء أن اللوز زاد بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في مجرى الدم، وخفض ضغط الدم، وتحسين تدفقه، كان المشاركون جميعًا ذكورًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20-70 عامًا وتناولوا 50 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة 4 أسابيع.

ويعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب أن فيتامين هـ والدهون الصحية والألياف التي تساعد الشخص على الشعور بالشبع وتأثير مضادات الأكسدة للفلافونويد، يوصون بتناول بعضاً منه يوميًا للحصول على هذه الفوائد.

4- فيتامين هـ:

يحتوي اللوز على مستويات عالية نسبيًا من فيتامين هـ، ومضادات أكسدة، مثل توكوفيرول على منع الضرر التأكسدي في الجسم، ويمكن أن يحدث هذا الضرر عندما تتراكم الكثير من الجذور الحرة.

تنتج الجذور الحرة من العمليات الجسدية الطبيعية والضغوط البيئية، يمكن للجسم القضاء على الكثير منها، لكن مضادات الأكسدة الغذائية تساعد في إزالتها أيضًا، وتسبب المستويات العالية منها إلى الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف الخلايا، هذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية مختلفة.

5) تقليل مستويات سكر الدم:

يعاني الكثير من المصابين بداء السكري من النوع 2 من انخفاض مستويات المغنيسيوم، ويساهم اللوز في تحسين في مستويات السكر في الدم، تقليل مستويات الدهون.

6- الحفاظ على الوزن:

اللوز منخفض في الكربوهيدرات ولكنه غني بالبروتين والدهون الصحية والألياف، وفقًا لبحث ظهر في عام 2015، فإن تناول اللوز كوجبة خفيفة في منتصف الصباح يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالشبع لبعض الوقت، ويمكن للشعور بالشبع أن يساعد الناس على إنقاص الوزن، حيث سيكونون أقل رغبة في البحث عن المزيد من الوجبات الخفيفة.

7- يعزز صحة العظام:

يحتوي اللوز على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين K والبروتين والزنك، وكلها تساهم في صحة العظام، وأوصى الخبراء باللوز كوسيلة للحصول على بعض العناصر الغذائية.