تراند الفن: الصحة العالمية: لا توجد أسباب مقنعة لوضع مصر على حظر السفر بسبب كورونا

كتب – أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير ادارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر في الفترة الحالية، تعد أعدادًا قليلة بموجب البيانات الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة المصرية، وبعض البيانات الأخرى التي تتابعها المنظمة ومنها معدل الإشغال بالمستشفيات.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ وآخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.

وردا على سؤال حول لماذا تستمر بعض الدول حول وضع مصر على قائمة الحظر من السفر إليها بسبب كورونا، أضافت الحجة: “هذا السؤال يجب أن يوجه للدول التي تحظر السفر لمصر، فإذا كانوا يعتمدوا على البيانات الرسمية للإصابات والوفيات لمصر، فلا يوجد أسباب مقنعة لوجود مصر على هذه لوائح الحظر من السفر، ويمكن أن تكون هذه الدول بحاجة الى عمل تحديث للوائح الحظر”.