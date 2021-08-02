تراند الفن: الرئيس الأفغاني يؤكد قدرة قوات الأمن على صد الحرب المفروضة على الشعب

كابول – أ ش أ

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن قوات الأمن قادرة على صد الحرب الدائرة المفروضة على الشعب الأفغاني.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، خلال كلمته أمام اجتماع للبرلمان الأفغاني.

وشدد الرئيس الأفغاني على قدرة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية على التماسك وتحقيق الهدف المنشود خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتابع غني قائلا: “أنا واقعي ولا أعيش في الماضي وأشعر أن مسؤوليتي هي أن الوقت الحالي ليس لإلقاء اللوم على بعضنا البعض، بل هو وقت الوحدة … ينصب تركيزي على الوحدة الوطنية”.