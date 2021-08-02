تراند الفن: «الموارد البشرية» تدعو المتقدمين على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات ترشيحهم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الصحية (طبيب مقيم) لمراجعة فرع الوزارة بالمناطق الذين أجروا فيها مقابلتهم الشخصية اعتباراُ من اليوم الإثنين حتى الخميس لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب المرشحين للوثائق التالية عند المراجعة وهي:

– أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

– شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.

– بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

– بطاقة الحساب البنكي.

وأكدت أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، كما أنه لن يتم النظر في مستندات من لم يصطحبوا معهم أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية مع نتائج الكشف الطبي خلال الفترة المحددة أعلاه، كما أن عدم مراجعة فروع الوزارة خلال الفترة المحددة سيعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

وللاطلاع على أسماء (المرشحين) واستكمال إجراءات الترشيح يرجى زيارة الرابط التالي: (هنا)

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