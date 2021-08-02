تراند الفن: إيقاف لاعب المنتخب الأولمبي لعدم الالتزام في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - كتب- محمد مصطفى:

قرر اتحاد الكرة إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي والنادي الإسماعيلي، بداعي الإساءة لإحدى العاملات بالفندق، قبل المباراة الثانية بساعات قليلة.

وخسر المنتخب المصري المباراة الثانية بدور المجموعات أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه: “في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة، و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة”.

وأكمل البيان: “تم التحقيق بعد المباراة وتم احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة”.

واختتم البيان: “بعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد

رئيس اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد”.

ولم يشارك عبدالرحمن مجدي في أي من مباريات المنتخب الأولمبي الأربعة خلال الأولمبياد.