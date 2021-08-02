تراند الفن: “فوري” تستحوذ على حصص بنكي مصر والتجاري الدولي في “فوري بلس”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، على شراء حصتي البنك التجاري الدولي وبنك مصر، في شركة فوري بلس لخدمات البنوك، والبالغة 14.98% من رأسمال الشركة لكل منهما.

وأوضحت الشركة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية، أرسلته للبورصة اليوم الاثنين، أن الشركة ستشتري من التجاري الدولي 14.1 مليون سهم، بسعر 1.15 جنيه للسهم الواحد، بعد تقييم قيمة عادلة من خلال مستشار مالي مستقل.

كما ستشتري الشركة، حصة بنك مصر البالغة 14.1 مليون سهم، والبالغة نحو 14.98% من رأسمال الشركة، وفقا للبيان.

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المرسل للبورصة، أيضا، وافق مجلس الإدارة على الاستحواذ على مقر إداري جديد، على أن يكون عقد شراء الوحدة الإدارية وسداد كامل الثمن معلقين على استيفاء الشروط المسبقة المذكورة في عقد الشراء.

وتأسست شركة “فوري بلس” عام 2017، ويشمل هيكل مساهميها مجموعة من البنوك والشركات من القطاعين العام والخاص، وفقا لموقع الشركة.

وتتنوع خدمات فوري بلس ما بين التسجيل في المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك المختلفة، سداد أقساط القروض وحسابات بطاقات الائتمان وسداد الفواتير، وأيضاً إنهاء العديد من الإجراءات الحكومية والبنكية