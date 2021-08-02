تراند الفن: بالفيديو.. «الذيابي» يوضح الفوائد الصحية للصيام المتقطع وأساليب تطبيقه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:20 مساءً - قال الدكتور عبدالله الذيابي، إن هناك الكثير من الأشخاص يسعون خلف أي وسيلة تساعد على التخلُّص من الوزن الزائد، والمحافظة على صحة الجسم العضوية والنفسية، والحصول على جسمٍ رشيق ومتناسق، ومن هذه الوسائل الحميات الغذائية؛ كالصيام المتقطع.

فترة زمنية محددة

وأوضح الذيابي، أن هذا النظام الغذائي رائجًا، وكثرت أبحاثُه العلميةُ منذُ عام 2012م، والحميات الغذائية أغلبها ترتكز على السماح بتناول نوع من أنواع الأطعمة والابتعاد عن أنواع أخرى، بينما الصيام المتقطع يرتكز على فترة زمنية يسمح بتناول الطعام فيها، فساعات تناول الطعام محدودة مع هذا الرجيم، وهو حلٌّ مثالي لتنظيم الوجبات والحدِّ من السُّعرات الحرارية.

استخدام السكريات والدهون

وأضاف: الصيام المتقطع يقلل احتمالية زيادة الوزن والإصابة بالسمنة أو ارتفاع الضغط، حسب دراسة أُجريت على 1936 شخصًا، فخلال ساعات الصيام تستهلك خلايا الجسم السُّكر المُخزن في الأعضاء الداخلية كالكبد والعضلات، وبعد ذلك تستخدم الخلايا الدهون كمصدر للطاقة، وهذا يُساهم في حرق الدهون المتراكمة في مناطق الجسم؛ كالبطن والأرداف وفي تجاويف الجسم الداخلية، وبالتالي التَّخلص من الوزن الزائد وما يصاحبها من مشكلات صحية؛ كالسُّكري والضَّغط وارتفاع الكولسترول.

أساليب تطبيق الصيام المتقطع

وتابع الذيابي: “أساليب تطبيق الصيام المتقطع متعددة، أفضلها: صيام 16/8؛ أي الصيام لفترة 16 ساعة والأكل مدة 8 ساعات (يمكنُ تطبيق هذا الأسلوب بشكل يومي، أو صيام يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، أو الصيام يومًا والإفطار يومًا)، وطريقة أخرى هي تناول الطعام كالمعتاد مُدَّة 5 أيام، وتناول وجبة واحدة الى وجبتين ذات سعرات حرارية بمقدار 500-600 سعرة في كل يوم من اليومين الأخيرين (هذه الطريقة مناسبة لمن يصومون الإثنين والخميس ويرغبون في إنقاص الوزن)”.

التجويع

وأضاف أن الصيام لفترات طويلة كالصيام 24 أو 48 ساعة فهذا يُسمى “تجويع”، وغير صحي لأنه يؤدي إلى ضعف التماثُل الغذائي، ونقص الفيتامينات والمعادن، وتدهور الحالة الصحة، والأفضلُ الابتعاد عنه، وفيما يتعلق بمقدار الوزن الذي سيفقده المتبع لهذا النظام الغذائي فيعتمد على عاملين مهمين، هما مدة التطبيق، ومقدار تقليل السعرات الحرارية.

واستطرد: “مع بداية تطبيق الصيام المتقطع يَشعرُ الشَّخص بالجوع والعطش، لكن سُرعان ما يتعوَّد الجسم على ذلك، مثل ما يحدث في بداية صيام رمضان، وهذا النظام الغذائي ينبغي أن يكون أسلوب حياة لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية؛ كتخسيس الوزن، أو المحافظة عليه، والوقاية من الأمراض أو التحكم فيها، لدى مَن يعانون من مشكلات صحية مُزمنة، وكذلك تعزز مناعة الجسم.”

لا يؤدي لشحوب البشرة

وأوضح الذيابي، أن نظام الصيام المتقطع لا يؤدي إلى شحوب البشرة، وضعف الجسم، وحدوث ترهُّلات الجلد المزعجة، أو الإصابة باضطرابات نفسية وتقلبات مزاجية، أو ارتفاع خطر الإصابة بحصوات الكلى والمرارة لأن نزول الوزن يكون بشكلٍ تدريجي، فهذه المضاعفات كما هو معلوم شائعة لدى من يفقد وزناً كبيراً خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أنه خلال فترة الصيام يمكن التنويع بين الصيام الشرعي كصيام رمضان والصيام عن الأكل فقط مع إمكانية تناول الماء والقهوة والشاي دون إضافة سكر، كما يُسمح بتناول أي نوع من أنواع الأطعمة الصحية والمغذية، لكن ينبغي الأكل باعتدال، فلا يمكن أنْ تتخلَّص من الوزن الزائد مع تناول كميةٍ كبيرةٍ من الأطعمة، وعلى وجوه الخصوص الأطعمة الدُّهنية والوجبات السريعة والحلويات، ويُفضَّل الحرص على تناول حصصٍ كافية من الفواكه والخضار، واستبدال الكربوهيدرات المكررة (كالدقيق الأبيض والأرز) بالأخرى المعقدة غير المكررة (كالحبوب الكاملة)، وتناول اللحم منزوع الشحم أو الدجاج منزوع الجلد، والدهون الصحية.

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