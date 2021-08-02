تراند الفن: “الصحة الذهنية”.. مدافع إنجلترا يكشف كواليس معاناته في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - مصراوي- د ب أ:

كشف تيرون مينجز مدافع المنتخب الإنجليزي، عن معاناته من مشاكل في الصحة الذهنية أثناء مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، حيث شعر أن نسبة 95 بالمئة من الجماهير تشكك في إمكانياته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مينجز مدافع أستون فيلا حل محل زميله المصاب هاري ماجواير في أول مباراتين للمنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا واسكتلندا، حيث كان الأخير يتعافى من إصابة في الكاحل.

وقال مينجز في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “مررت بوقت عصيب في الفترة التي سبقت المباراة الأولى أمام كرواتيا”.

وأضاف: “أعتقد أنني أصبحت أكثر تفاعلا مع التأثيرات الخارجية في الوقت الحالي، لكن صحتي الذهنية تراجعت بشدة ولا أِشعر بالخجل من الاعتراف بذلك لأنه كان هناك الكثير من الأمور التي يجهلها الكثيرون عن مشاركتي في أول مباراتين”.

وتابع مينجز: “كنت ربما الاسم الوحيد في قائمة الفريق الذي كان لدى الناس شكوكا حوله، وكان يجب التغلب على ذلك، حينما يكون لدى 90 أو 95 بالمئة من الناس شكوكا حولك، يكون صعبا عليك طرد ذلك من أفكارك”.

وأوضح: “لذلك قمت بالكثير من العمل مع طبيبي النفسي، كان من الصعب النوم جيدا قبل المباراة الأولى”.

وكانت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، قد صنعت الحدث في الأولمبياد، وذلك بعدما انسحبت من العديد من المنافسات بسبب مشاكل في الصحة الذهنية، فيما قرر بن ستوكس لاعب الكريكيت الإنجليزي أخذ استراحة مفتوحة من اللعبة بسبب المشكلة ذاتها.

وقال مينجز / 28 عاما/: “شيء عظيم أننا نلعب في وقت يمكنك فيه التحدث عن صحتك الذهنية وما تشعر به”.

وأضاف: “رأينا مع سيمون بايلز أنه يمكننا الحديث عن ما نشعر به ونأمل في تلقي الدعم من الناس”.