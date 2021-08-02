تراند الفن: “أكتفي”.. سمر حمزة تسرد إنجازاتها وتلمح للاعتزال بعد وداع طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - كتب- محرر مصراوي:

ألمحت سمر حمزة بطلة مصر في المصارعة الرومانية إلى اعتزالها اللعبة، بعد الخسارة بأولمبياد طوكيو 2020.

وودعت سمر الدورة الأولمبية بعد أول مباراة لها في منافسات المصارعة الرومانية أمام الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12، ضمن مواجهات دور الـ16.

وكتبت سمر عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “شكرًا لكل حد وقف جمبي، شكرًا مدربي العظيم، شكرًا زمايلي اللي اتمرنوا معايا، ومن هنا أعلن إني بكتفي.. شكرًا للتجربة علمتني كتير”.

وأضاف: “اللاعب وظيفتة في الحياة التدريب فقط ليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرة الرياضة”.

وعبرت سمر حمزة عن فخرها بالمصارعة النسائية في مصر، وسردت بدايتها للعبة بالصدفة بعد مشاهدة إنجازات كرم جابر وبوجي.

وأكملت: “بدأت مصارعة آخر ٢٠١٣ ، كان عندي 18 سنة، لعبت أول بطولة دولية 2014، كانت بطوله افريقيا وحصلت على المركز الأول”

وسردت بطولاتها: “أول بحر متوسط 2015، و2018، وثالث جائزة كبرى 2016، وخامس بطولة بولندا المفتوحة، ورابع دورت التضامن الإسلامي 2017، والمشاركة في دوري المحترفين في الهند، وأول بنت مصرية تحقق خامس بطولة العالم كبار ، والمركز الثامن في بطولة العالم تحت 23 سنة، وكل تلك البطولات بمجهود شخصي”.

ثم وقعت سمر حمزة عقد رعاية مع شركة روابط عام 2019، لتحصل على الذهبية والبرونزية في بطولة الجائزة الكبرى، وثالث دورة الألعاب الأفريقية، والمركز الأول في البطولة المؤهلة للأولمبياد، والميدالية الذهبية في بطولة سارساري ايطاليا”.

ودعت سمر لتشجيع المصارعة النسائية في مصر، لتربية جيل بفكر جديد: “الرياضة مش بس ميدالية، دي سنين طويلة من الكفاح والشقا والتعب، مفيش شعور ولا وصف أوصف بيه التعب غير الكام كلمه دول”.