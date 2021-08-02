تراند الفن: أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4944 مخالفة مرورية في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت حوادث وقضايا 6 زيارة

كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون، ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1920 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و116 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 مخالفات الدراجات النارية، و42 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة لشروط التراخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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