تراند الفن: الصحة العالمية: متحور دلتا سبب الزيارة الكبيرة لإصابات كورونا في تونس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - كتب – أحمد جمعة:

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، إيف سوتراند، إن متحور دلتا السبب الرئيسي لزيادة أعداد الإصابات بكورونا في البلاد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ وآخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.

وقال سوتراند إن متحور دلتا يمثل أكثر من 90% من حالات الإصابة، ويرجع ذلك إلى عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن النظام الصحي في تونس تأثر بشكل كبير، إذ أن غرف الطوارئ أنهكت بسبب وصول عدد كبير من المصابين، كما اكتظت العنابر بالمرضى بما فيها وحدات العناية المركزة التي وصل إشغالها لـ 100% وتضاعف احتياج الأكسجين إلى 8 مرات وهو ما يفوق قدرة البلاد على توفيره.

وأشار إلى أن تونس تعتمد على اللقاحات للحد من تفشي الفيروس، وتلقى نحو 10% من السكان اللقاح بجرعتيه، في حين يمثل الامداد باللقاحات تحديا كبير.