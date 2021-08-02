تراند الفن: الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري بقصر قرطاج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت عرب وعالم 8 زيارة

تونس – أ ش أ استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والذي حمل رسالة شفوية له من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون. يعدّ هذا اللقاء هو الثاني للرئيس التونسي بوزير الخارجية الجزائري، حيث كان قد استقبله في قصر قرطاج يوم 27 يوليو الماضي، بعد إعلان سعيّد تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نواب البرلمان.

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