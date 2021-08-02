تراند الفن: بسبب حادث سير.. التعليم: وقت إضافى لطلاب الثانوية بإحدى اللجان في المنيا

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة
كتب- مصراوي:
قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم إبلاغ غرفة العمليات المركزية من جانب غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل عدد “2” صندوق خاص بامتحان طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض
اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.
يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لسير الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتواصل مع مديري المديريات التعليمية، ورؤساء الغرف بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الامتحان إلى اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية العامة 2020/2021 في مواعيدها.
كما تم التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين.
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