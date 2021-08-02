تراند الفن: «الصحة»: 24% نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة أن نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا في المملكة بلغت نحو 24 %.

وتجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة في المملكة 27 مليونًا و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أمس،أن حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية، مشيرة إلى أنه يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني ([email protected]).

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