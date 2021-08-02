تراند الفن: تغريم 9 آلاف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 1361 أرجيلة بالمقاهي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب- علاء عمران: واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير محاضر لـ 9324 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9283 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة. وتحرير 765 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 236 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1361 أرجيلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .

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