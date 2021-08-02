تراند الفن: عمر خورشيد عن مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي: “مهزلة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

عبر الفنان عمر خورشيد عن استيائه الشديد من مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا في مسرحية “شمسية و4 كراسي” للنجم أشرف عبدالباقي، والتي من المقرر عرضها يوم 5 أغسطس المقبل على مسرح الساحل الشمالي.

وكتب عمر خورشيد عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”: “هو أنا مش متأكد من صحة البوستر، بس لو ده حقيقي فيجب على الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن يتدخل في إيقاف المهزلة الفنية دي وفورًا”.

وأضاف: “ده لا عضو مهن غنائية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟، ويجب الجلوس مع أشرف عبد الباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا”.

المسرحية بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، محمد أسامةً (أوس أوس)، محمد أنور، ميرهان حسين، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.