تراند الفن: بالصور.. أحدث ظهور للفنانة سمية الخشاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت سمية الخشاب في الصور بإطلالة جريئة وجذابة وهي ترتدي “برنس” الحمام وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وعلقت سمية على الصور: “أعظم رصيد المرأة هو جمالها”. من ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل “موسى”، الذي عرض في دواما ومضان المنصرم، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب “أوعدك”، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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