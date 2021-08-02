تراند الفن: ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 12:18 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت اقتصاد 11 زيارة
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 19 و23 جنيها.
وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 70 و80 جنيها، وصعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.
وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا ليتراوح بين 49 و53 جنيها.
وتراوح سعر الفليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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