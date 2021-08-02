تراند الفن: الجمل بعد خروجه من الأولمبياد: ما حدث نتيجة للأجواء التي نتدرب فيها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 11:17 صباحاً - كتب- د ب أ

أبدى المصري مصطفى الجمل خيبة أمل إزاء خروجه من تصفيات رمي المطرقة ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم الحصول على الفرصة الكافية للاستعداد في اليابان قبل انطلاق المنافسات.

وسجل الجمل 13ر72 مترا في المحاولة الأولى ثم سجل 76ر72 مترا في المحاولة الثانية و85ر71 مترا في المحاولة الثالثة ليحتل المركز الحادي عشر ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات، ويحتل بذلك المركز الـ23 في الترتيب العام ليودع المنافسات.

وأبدى الجمل خيبة أمل إزاء خروجه من التصفيات، وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين: “النتيجة لم تكن متوقعة لكنها جاءت نظرا للأجواء التي نتدرب فيها.”

وأوضح: “لم نخضع لمعسكر رغم أنه كان من المفترض أن يقام معسكر لنا هنا في اليابان، فالأجواء هنا تختلف عنها في مصر، حيث أن نسبة الرطوبة هنا عالية للغاية ونسبة الأكسجين أقل.”

وأضاف مصطفى الجمل: “لم يكن هناك معسكر لنا هنا، وإنما جئنا قبل أسبوع واحد من بدء المنافسات، في الوقت الذي تواجد فيها منافسون آخرون هنا قبل شهر من بداية المنافسات للتأقلم على الأجواء والتدريب لوقت كاف هنا، أما نحن فقد جئنا قبل أسبوع فقط من المنافسات وهو ما سبب لنا مشكلة خاصة فيما يتعلق بالساعة البيولوجية.”

واختتم:”لكن هذا ما حدث وعلينا التركيز فيما هو قادم، وسيكون أفضل إن شاء الله.”