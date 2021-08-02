تراند الفن: هيئة سوق المال تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 11:17 صباحاً - أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

الوظائف المتاحة :

– مستشار القوائم المالية ومراجعي الحسابات.

– أخصائي الإدارة المالية.

– أخصائي إدارة التقنية.

– أخصائي إدارة التفتيش.

موعد ورابط التقديم

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف حتى تاريخ 15 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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