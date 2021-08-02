تراند الفن: إلى نصف النهائي.. مهاب إسحاق يتأهل بمنافسات الغطس في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 11:17 صباحاً - القاهرة- مراسل مصراوي:
حسم مهاب إسحاق تأهله إلى منافسات نصف نهائي الغطس (3 متر متحرك) بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
وبدأ مهاب منافسات الجولة الأولى محتلا المركز الرابع في التصفيات بمجموع 77.50 نقطة.
وفي المحاولة الثانية، أنهى التصفيات محتلا المركز السادس بمجموع 66.30.
وفي الجولة الثالثة، حصل على مجموع نقاط 79.20 ليحافظ على المركز السادس حتى الآن.
وفي المحاولة الرابعة، لم يقدم مهاب مردودا جيدا وتراجع إلى المركز الحادي عشر بعدما حصد 54.25 نقطة ليصبح مجموعه النهائي 277.25 حتي الآن.
وفي المحاولة الخامسة، احتل اللاعب المصري المركز الثاني عشر ليصبح مجموعه النهائي 346.25 نقطة حتي الآن.
وفي المواجهة السادسة والأخيرة، قدم أداء رائع ونجح في حسم تأهله إلى نصف نهائي منافسات الغطس بمجموع نهائي (422.75 نقطة) ليحتل المركز الـ12.
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