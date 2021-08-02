تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الاثنين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 11:17 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت اقتصاد 10 زيارة

كتبت – شيماء حفظي: واصل المؤشر الرئيسي للبورصة، ارتفاعه مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.13% إلى مستوى 10824 نقطة. وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27% في بداية جلسة اليوم، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%. وكان المؤشر ارتفع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.63% إلى مستوى 10810 نقطة.

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