تراند الفن: راشد الغنوشي: أنباء عن مغادرة رئيس البرلمان التونسي المستشفى العسكري

تونس- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من تونس بأن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، غادر مستشفى عسكريا كان قد دخله في وقت سابق يوم الأحد في وقت تشهد البلاد فيها أزمة سياسية كبيرة.

ولا يعرف الأزمة الصحية التي يعاني منها زعيم حركة النهضة، الذي كان قد دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وقاد الغنوشي، الذي يملك دورا مؤثرا في البلاد منذ عقد، معارضة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي بالسيطرة على السلطات الحاكمة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان وسارع بوصفها بأنها انقلاب.