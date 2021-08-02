تراند الفن: القوى العاملة تنفي التواصل مع المواطنين عبر هواتفهم بشأن منحة الـ 500 جنيه

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أدمن 49 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب يوسف عفيفي:
نفت وزارة القوى العاملة، بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال على الهواتف المحمولة بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” facebook” تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية” ، وليس وزارة القوي العاملة والهجرة “وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين لأي شخص قبل التأكد من هويته والجهة التابع لها ، وإن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.
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