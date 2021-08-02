تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 1219 إصابة جديدة بكورونا

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - سول-(أ ش أ):
سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، ألفا و219 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 1150 إصابة محلية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 201 ألف إصابة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة مما رفع الإجمالي إلى 2,099 حالة وفاة .. مشيرة إلى أن السلطات الصحية تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لاحتواء الموجة الرابعة.
وتعمل كوريا الجنوبية أيضا على تعزيز حملة التطعيم من خلال توسيع التطعيمات إلى السكان الأصغر سنا ، حيث تلقى 19.47 مليون شخص، أو 37.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، وتلقي أكثر من سبعة ملايين شخص الجرعتين.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص، أو 70% من سكانها، بجرعاتهم الأولى بحلول سبتمبر المقبل على أمل الوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.