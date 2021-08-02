تراند الفن: “من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي”.. إليسا تحتفل بذكرى ألبوم “صاحبة رأي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا، بمرور عام على صدور ألبوم “صاحبة رأي”، حيث تم طرحه رسميا في الأسواق يوم 1 أغسطس 2020.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “من سنة مثل اليوم كنا عم نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي.. ما كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم، وما نعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكن.. بحبكن.. ذكرى صاحبة رأي”.

أضافت: “حتى لو ألبوم صاحبة رأي ما أخد حقه بسبب الظروف رح يضل موجود بالأرشيف ورح تبقى الموسيقى الشيء الحلو اللي بيجمعنا واللغة الوحيدة اللي منحكيا كلنا”.

وكشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب.

ووجه أحد متابعيها سؤالا لها عبر موقع “تويتر”، وجاء فيه “هل تعيشين قصة حب؟”، وأجابت قائلة: “نعم”، مصحوبة بالكثير من القلوب.