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تراند الفن: 5 خطوات تضمن حقوق المتضررين من استخدامات الطرق داخل نطاق الرياض

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - نوهت أمانة منطقة الرياض بالخطوات الواجب على أصحاب المركبات أن يتبعوها عند تعرض مركبتهم لأي ضرر ناتج عن خلل في سلامة الطرق داخل نطاق مدينة الرياض.

وتمثلت هذه الخطوات في التوقف فورا عند الموقع الذي تسبب في إلحاق الضرر بالسيارة، ومراعاة عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالإدارة العامة للمرور لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها.

ثم إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق مشاريع المدينة لتحديد الجهة المسؤولة، وحينها سيتم إلزام الجهة المسؤولة من قبل المرور بالتعويض عن الأضرار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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