تراند الفن: حسابات مزيفة تنتحل شخصيات الأمراء.. خبير تقني يوضح طريقة سهلة لاكتشافها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أوضح فهد البقمي، الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، كيفية معرفة الحسابات المنتحلة لشخصيات الأمراء رغم توثيقها.

وقال البقمي: “الحسابات الموثقة التي تنتحل شخصيات الأمراء والشيوخ هدفهم سرقة الناس، ولكي تكشفهم إذا الحساب بالعربي اسم أمير واليوزر يدل على أجنبي اعرف إنه نصاب”.

وأضاف البقمي: “يشترون أو يسرقون حسابات موثقة أجنيية ويغيرون اسم العرض، أما اليوزر ما يقدرون عشان ما ينحذف التوثيق”.

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