تراند الفن: استشاري: اشتراط التحصين لدخول المنشأت الخطوة الأولى لعودة الحياة الطبيعية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أكد الدكتور وائل باجهوم، استشاري الأمراض المعدية، على أهمية قرار اشتراط التحصين لدخول المنشأت وتأثيره على الوصول للمناعة المجتمعية.

وقال “باجهوم” لـ «الإخبارية»: “إذا استمر التطيعيم بهذه الوتيرة السريعة سنصل إلى 70% من المجتمع وهو الوصول إلى المناعة المجتمعية، وهي الخطوة الأولى للحياة الطبيعية ويعود الاقتصاد لما كان عليه وهذا لن يحدث إلا بالتطعيم”.

وأضاف: “أوضحت دراسات عديدة والأبحاث المعتمدة أن إعطاء جرعتين من اللقاح تصل حمايتها إلى 88% ضد المتحور الجديد دلتا فاللقاح يعطي مناعة ضد المتحور”.

أما عن إعطاء بعض الدول الجرعة الثالثة، فأكد استشاري الأمراض المعدية أن المملكة تعتمد على ما تثبته الدراسات وما تنتهي إليه الأبحاث واللجان المحلية، وسوف يتم التعامل معه في حينه وإذا كان هناك حاجة لذلك ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.