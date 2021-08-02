تراند الفن: خلال 24 ساعة.. باكستان تُسجل 4858 حالة إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة

إسلام آباد-(د ب أ): أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان اليوم الإثنين تسجيل 4858 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 39 ألفا و 965 حالة. وأضاف المركز أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 23 ألفا و 462 حالة. وسجلت باكستان 1316 حالة شفاء من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 943 ألفا و 20 حالة.

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