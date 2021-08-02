تراند الفن: منها 43 حالة وافدة.. الصين تُسجل 98 إصابة جديدة بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏60 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

بكين-(أ ش أ): سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، 55 حالة إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )، و43 حالة جديدة وافدة من الخارج. ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 93 ألفاً و103 حالات، بما في ذلك 1091 مريضا ما زالوا يتلقون العلاجات الطبية، 24 منهم في حالة خطيرة ، فيما تعافي 87 ألفاً و376 مريضا وغادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. وذكرت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 4 آلاف و636 حالة وفاة.​

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