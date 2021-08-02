تراند الفن: الفلبين تعلن توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - مانيلا-(أ ش أ):

ذكر قصر “مالاكانانج” الرئاسي في الفلبين اليوم الإثنين أنه تم توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال المتحدث باسم القصر هاري روك – حسبما نقلت قناة “إيه بي إس – سي بي إن” الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية – إنه من بين 20 مليونا و863 ألفا و544 جرعة من اللقاحات التي تم توزيعها، هناك 11.7 مليون جرعة تم تلقيح المواطنين بها كجرعة أولى، فيما تم استخدام 9.1 مليون جرعة لتطعيم المواطنين بها كجرعة ثانية.

كان القصر الرئاسي قد أفاد قبل يومين فقط بأنه تم توزيع 19 مليوناً و359 ألفاً و927 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد، وتهدف الحكومة إلى تلقيح ما يصل إلى 70 مليون شخص بشكل كامل قبل نهاية العام لإعادة فتح الاقتصاد بأمان وسط جائحة كورونا.

وتستخدم الحكومة الفلبينية حاليا لقاحات مطورة من قبل شركات “فايزر” و”موديرنا” و”جونسون أند جونسون” و”أسترازينيكا” و”ساينوفاك”.

كانت الفلبين سجلت حتى الآن أكثر من مليون ونصف إصابة بفيروس كورونا، وذلك منذ بداية الجائحة.