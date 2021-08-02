تراند الفن: مصطفى كامل يكشف سر تأجيل ألبومه الجديد “وجع قلبي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان مصطفى كامل، أسباب تأجيل ألبومه الجديد “وجع قلبي”، والذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة الماضية.

وكتب كامل، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “السادة الأخوة المحترمين الجمهور المحترم.. بيان ورسالة هامة وأخيرة.. مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال.. وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير.. هذه أصبحت شروط الشركات”.

أضاف: “نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث.. بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل.. نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني على الإطلاق.. وكأن ألبوم الفنان مصطفى كامل هو الوحيد الذي يتم تطبيق هذا عليه.. رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات”.

تابع: “أيها السادة الأحباب المحترمين.. الفنان الكبير عمرو دياب طرح ٣ أغاني في ٣ شهور حتى الآن.. الفنان الكبير حسين الجسمي طرح ٣ أغنيات في ٧ شهور.. الفنان الكبير محمد فؤاد طرح أغنيتين في ٤ شهور.. الأمور لم تعد بيد شركات الإنتاج مثل أيام الشريط والسي دي.. الله غالب علينا.. الصناعة أصبحت تدار بهذا الشكل”.

استكمل: “السوق المصري والعربي به من ٣ إلى ٥ شركات ديچيتال واتصالات ويوتيوب فقط هي التي بيدها فقط السيستم الخاص بطرح الأعمال الفنية.. وشركات الإنتاج مثلنا لا تمتلك هذا السيستم.. ومن يعترض لن تقوم الشركات بالتعاقد معه”.

اختتم: “نرجو من الجميع قراءة هذا البيان والتوضيح الذي ننشره كثيراً.. ورغم ذلك نجد بعض التعليقات تحمل نفس الآراء.. رجاءً من السادة الجمهور الحبيب تفهم الأمر، وشكراً.. وخالص الشكر لكل من يتفهم الأمر”.

ويضم ألبوم مصطفى كامل الجديد “وجع قلبي”، 8 أغنيات من كلماته وألحانه باستثناء أغنية واحدة.

يذكر أن أخر أعمال مصطفى كامل ألبوم “أنا نسيتك” عام 2020، والذي تضمن 8 أغنيات من كلماته وألحانه.