تراند الفن: الهند تُسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستج

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت عرب وعالم 17 زيارة
نيودلهي-(أ ش أ):
أعلنت الهند تسجيل 40 ألفاً و134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 31 مليونا و695 ألفا و958 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية – حسبما نقلت قناة “إن دي تي في” الهندية اليوم الإثنين أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 422 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 424 ألفا و773 حالة.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 30 مليونا و857 ألفا و467 حالة، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 413 ألفا و718 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.