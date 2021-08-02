تراند الفن: كورونا في 24 ساعة.. 4 وفيات جديدة في مصر والوزراء ينفي استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس هو خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.

-4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

-الحكومة: لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

-غدًا.. مؤتمر للصحة العالمية عن أزمة كورونا بشرق المتوسط

-بيانات رسمية لكورونا في مصر: بداية ارتفاع بهامش منخفض.. والوفيات 5.8%

-تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا و96 وفاة

-مظاهرات في برلين احتجاجًا على سياسة كورونا

-وزير بريطاني: نجحنا في إعطاء 85 مليون جرعة من لقاح كورونا في أقل من 8 أشهر

-تشغيل 4 مكاتب صحة لاستخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا بجنوب سيناء

-أشد فتكًا وأوسع انتشارًا.. برلمانية تحذر من موجة “كورونا” الرابعة

-“جونز هوبكنز”: أكثر من 198 مليونًا إصابة بكورونا في العالم

-كورونا اليوم: علامتان على الوجه تنذران بالإصابة.. ومفاجأة بشأن تأجيل الجرعة الثانية

-فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحات كورونا في أحدث الصفقات مع الاتحاد الأوروبي

-5ر3 مليون جرعة من لقاح موديرنا من الحكومة الأمريكية تصل إلى جاكرت

-هل يؤثر متحور دلتا على فعالية لقاحات كورونا؟

-فاينانشيال تايمز: الآلاف في فرنسا يتظاهرون ضد إجراءات كورونا الصارمة

-هل يؤثر تأجيل الجرعة الثانية على فعالية لقاح كورونا؟.. طبيب يحسم الجدل

-كورونا: حوافز لتشجيع الشباب على تلقي اللقاح في بريطانيا

-استخراج شهادات للحاصلين على لقاح كورونا في مقر الحجر الصحى ببورتوفيق

-“آخر يوم”.. “التفاضل” و”الجيولوجيا” تنهيان ماراثون الثانوية العامة غدًا