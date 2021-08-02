تراند الفن: «نزاهة» تكشف حقيقة مباشرتها تحقيقاً لتهريب قطع أثرية إلى بريطانيا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن الوثيقة التي جرى تداولها بشأن مباشرتها التحقيق في واقعة تهريب قطع أثرية نادرة من المملكة بعد قدومها من اليمن إلى بريطانيا، غير صحيحة.

وقال حساب خدمات الاستفسار الخاص بتلقي الاستفسارات المتعلقة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر «تويتر» أمس الأحد: “إن ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار الهيئة من حساباتها وموقعها الرسمي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.