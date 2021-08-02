تراند الفن: وزيرة الثقافة تكرم صناع فيلم “ريش” بالمركز القومي للسينما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم صناع فيلم “ريش” للمخرج عمر الزهيري، باحتفالية ينظمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، يوم الثلاثاء القادم الموافق ٣ أغسطس، بمركز ثروت عكاشة الثقافي في تمام الرابعة مساء.

يأتي ذلك التكريم تقديرا لتميز العمل وحصوله على جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في الأقسام الموازية، وجائزة أفضل فيلم بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

وتدور قصة الفيلم حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال، وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة.

يعد “ريش” هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد وفيلم كلينك والمنتج محمد حفظي، درك جان وأرينك وكوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi لتطوير السيناريو، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الاحتفالية.