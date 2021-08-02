تراند الفن: جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 198 مليون حالة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

واشنطن-(أ ش أ): ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة. وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

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