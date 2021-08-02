تراند الفن: حدث ليلاً| مقتل 89 تكفيريًّا في شمال سيناء وبرلمانية تُحذر من موجة أشد فتكًا لـ “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230699 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريًّا وتدمير 404 عبوات ناسفة بشمال سيناء- فيديو

قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن: مقتل عدد ( 89 ) فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-البنك المركزي: النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية ليست نهائية وقابلة للتطوير

صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري بأن النماذج المتداولة لصور العملات البلاستيكية من فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها هي نماذج مبدئية وليست نهائية وقابلة للتطوير.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصر للطيران تنفذ تجربة محاكاة للتعامل مع بركان افتراضي في أوروبا

طبقت شركة مصر للطيران تجربة محاكاة، لإدارة أزمة افتراضية حول وجود بركان في أوروبا، أثر بشكل كبير على حركة الطيران في عدد من المجالات الجوية، التي تطير إليها رحلات الشركة، ما نتج عنه تأثير في جدول تشغيل الرحلات في الاتجاهين “السفر والعودة”، وتحويل مسار بعض الرحلات إلى وجهات أخرى.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مزيد من الاحترار.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة، مضيفة أن ذلك يؤدي لمزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد ظهوره على ورقة الـ10 جنيهات الجديدة.. 30 معلومة عن مسجد “الفتاح العليم”

حصل “مصراوي” على صور البنكنوت الجديد المصنوع من مادة البوليمرات (البلاستيك) بفئة 10 جنيهات، والتي يعتزم البنك المركزي إصدارها في نوفمبر المقبل، على أن يعقبها إصدار فئة 20 جنيهًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الزراعة: إطلاق كارت الفلاح مطلع أكتوبر.. وتحذير للمتأخرين

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس الخدمات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، أن منظومة الكارت الذكي قاربت على الانتهاء بنسبة أكثر من 90%، حيث تنطلق المنظومة بشكل كامل مطلع شهر أكتوبر المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يتفقد مشروعات “حياة كريمة” في قرية دراجيل بالمنوفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث زار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضاً ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

للتفاصيل اضغط الرابط

-كوكب في مواجهة الشمس.. تفاصيل ظاهرة فلكية مساء الاثنين

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية – مرصد حلوان، غدًا الاثنين، أنه سيكون زحل في مقابل الشمس في السماء، وسيكون مرئيًا طوال الليل، ويقع في كوكبة الجدي ويصل زحل إلى أعلى إرتفاع له في السماء حوالي منتصف الليل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سد النهضة وأحداث تونس.. تفاصيل لقاء السيسي بوزير خارجية الجزائر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محند لعجوزي، السفير الجزائري بالقاهرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يناشد المصريين التعاون مع الحكومة لتنفيذ مشروع “حياة كريمة” (فيديو)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحا ضم عددًا من أهالي قرى مركز الشهداء، خلال زيارته اليوم الأحد، إلى محافظة المنوفية، تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف المصري، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لقاء مفتوحًا ضم عددًا من أهالي قرى مركز الشهداء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بيانات رسمية لكورونا في مصر: بداية ارتفاع بهامش منخفض.. والوفيات 5.8%

عاودت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، الارتفاع بهامش منخفض عند حد الـ 40 حالة، بعدما تجاوزت الموجة الثالثة للجائحة خلال الأسابيع الماضية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-أشد فتكًا وأوسع انتشارًا.. برلمانية تحذر من موجة “كورونا” الرابعة

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-حريق بحي مصر القديمة امتد لبعض العقارات.. وبيان رسمي بالتفاصيل

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الحريق الذى نشب بهيش بمطلع عزبة خيرالله أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة، بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات وجاري الإطفاء دون إصابات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-“8 ساعات الورش والبيوت مولعة”.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق عزبة خير الله بدار السلام “

قال عدد من شهود العيان لحريق منطقة خير الله في دار السلام، إن النيران لاتزال مشتعلة في عدد من ورش الأخشاب وأماكن تجميع القمامة منذ حوالي 8 ساعات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-“مصر العليا للكهرباء”: وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع في 4 محافظات

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظات (أسون / الأقصر/ قنا / سوهاج) توقف برنامج شحن العدادات مسبوقة الدفع، مساء اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-محافظ القاهرة يقرر خفض تنسيق الثانوي العام لـ230 درجة

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الأولى في أفريقيا.. “الوزراء”: القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لـ2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان “القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021″؛ حيث جاءت القاهرة في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يستقبل وزير خارجية جمهورية التشيك

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، استقبل جاكوب كولهانيك، وزير خارجية جمهورية التشيك، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جان فوليك، السفير التشيكي بالقاهرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الصحة: استقبال 838 حالة بعيادات ضمور العضلات.. وتحويل 14 لتلقي العلاج

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 838 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال.

للتفاصيل اضغط الرابط

-أخبار التعليم| 12 رسالة جديدة من وزير التعليم.. تخفيض القبول بمدارس الثانوي القاهرة

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الأحد، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس التونسي يشيد بمساعدة دول صديقة في دعم التوازنات المالية لبلاده

أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد بمساعدة عدد من الدول لبلاده التي تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بابا الفاتيكان ينتقد مجتمعات المصالح والاستغلال

انتقد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأنانية والاستغلال في المجتمعات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الشيوخ الأمريكي يقترب من إقرار حزمة البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار

انتهى بشكل كبير أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين يتفاوضون على حزمة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار، من صياغة نص قانونهم الأحد، ما ينقل المجلس خطوة حاسمة نحو الاقتراب أكثر من إمكانية تمريره هذا الأسبوع.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إصابة 10 أشخاص جراء إطلاق نار في نيويورك

أصيب عشرة أشخاص عندما أطلق مسلحان أكثر من 40 طلقة في مدينة نيويورك، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رويترز: نقل زعيم حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري

أفادت وكالة رويترز، بأنه تم نقل رئيس البرلمان التونسي، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في تركيا إلى 8 أشخاص

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الأحد؛ بسبب حرائق الغابات في ولاية أنطاليا جنوب تركيا لترتفع حصيلة القتلى إلى 8 أشخاص.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وسط تبادل الاتهامات بشأن هجوم على ناقلة نفط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “بشكل قاطع” تورط إيران في الهجوم المميت على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وهي اتهامات وصفتها طهران بأنها “لا أساس لها من الصحة”.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إخلاء قرى ومنتجعات سياحية جراء حرائق هائلة تجتاح تركيا ودول في جنوب أوروبا

أجلت السلطات التركية الأحد سكان عشرات القرى ونزلاء الفنادق في مدينة سياحية في جنوب البلاد، بعد تفاقم الحرائق التي تجتاح المنطقة منذ خمسة أيام وأودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل، مدمرة عدة مناطق في اليونان المجاورة وإيطاليا وإسبانيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إنقاذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط

أنقذت طواقم عدد من منظمات الإنقاذ البحرية الخاصة مئات المهاجرين في عرض البحر المتوسط اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-لأول مرة .. رواد الفضاء الروس يعرضون مختبر (ناووكا) من الداخل

عرض رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبافيل دوبروف، لأول مرة وحدة “ناووكا” (مختبر متعدد المهام)، التي كانت قد التحمت مع محطة الفضاء الدولية في 29 يوليو الماضي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قتلى بينهم عناصر من حزب الله إثر اشتباكات في خلدة جنوب بيروت

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص منهم ثلاثة عناصر من حزب الله إثر اندلاع اشتباكات الأحد، في بلدة خلدة جنوب بيروت التي يقطنها سكان من العشائر العربية السنية ومؤيدون للحزب الشيعي. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الجيش لإعادة الهدوء وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين، وإلى “وأد الفتنة في المهد” حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

للتفاصيل اضغط الرابط