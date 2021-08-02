تراند الفن: أطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:10 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت لايف ستايل 11 زيارة
وكالات
تحافظ الثلاجات على الطعام طازجًا لفترة أطول. ومع ذلك، هناك عدد من المنتجات التي، على العكس من ذلك، تفقد خصائصها بشكل أسرع من التخزين عند درجة حرارة منخفضة.
تشمل هذه الأطعمة الثوم والمكسرات والعسل. يصبح العسل سميكًا ومتبلورًا، ويفقد الثوم جودته، وتختفي نكهة المكسرات. أيضًا، لا يجب وضع البصل والبطاطس في الثلاجة – فالأول لا يحب درجات الحرارة المنخفضة، وفي الثانية، سيتسارع تحويل النشا إلى سكر، كما يكتب موقع “برافدا” الروسي، وسبوتنيك.
لا يجب وضع القهوة في البراد – سوف تمتص رائحة المنتجات الأخرى. سيتغير لون زيت الزيتون وقوامه، وسيتلف الخبز بشكل أسرع. ستذبل الأعشاب والخضروات الطازجة بشكل أسرع بسبب الرطوبة.
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