تراند الفن: رانيا يوسف تنشر صورا جديدة من رحلتها لبرشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 07:10 صباحاً - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت “رانيا” في الصور من أحد شوارع مدينة برشلونة، خلال زيارتها لدولة إسبانيا. وعلّقت رانيا يوسف على الصور: “الفتيات فقط يرغبن في الحصول على المتعة”. ومن ناحية أخرى شاركت رانيا يوسف في مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، الذي عُرض رمضان الماضي 2021 كما بدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل “الحرامي” على “شاهد VIP”، بطولة النجوم: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، محمد جمعة، محمد خميس، مصطفى منصور، وشارك في الكتابة منار ماهر، علاء مصباح، عبد العزيز النجار، سيناريو وحوار محمد بركات، معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.

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